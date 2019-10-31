Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жертвами беспорядков в Ираке за неделю стали 100 человек 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
В Ираке за неделю погибли 100 человек
Фото: Reuters
Жертвами беспорядков в Ираке за минувшую неделю стали 100 человек, 5,5 тыс. пострадали. Такие данные обнародовала в среду Высшая комиссия по правам человека, передает иракский информационный портал Baghdad al-Youm. Только в среду в столице в столкновениях были убиты двое, ранены 175 человек.
"В результате столкновений между силами безопасности и демонстрантами, а также беспорядков у штаб-квартир различных партий, когда в ход пускались чрезмерная сила, слезоточивый газ, дубинки и камни, погибли 100 человек и ранены 5,5 тыс. человек, — говорится в обнародованном заявлении комиссии. — Были арестованы 399 человек, освобождены 343 из ранее задержанных, нанесен ущерб 98 государственным и частным объектам".
По данным комиссии, в последние два дня в Багдаде и провинциях "отмечается рост числа демонстрантов, к которым присоединились профсоюзы, студенчество, сотрудники госучреждений, а также различных ассоциаций".
"Взаимодействие протестующих с силовыми структурами способствовало тому, что после нескольких дней насилия акции протеста носили преимущественно мирный характер", — отметили в правительственной комиссии.
Ранее в среду Объединенный оперативный штаб армии объявил об аресте членов преступных группировок, стрелявших по демонстрантам.
"В нескольких районах Багдада задержаны участники преступных групп, которые подозреваются в нападениях на протестующих", — сообщил начальник штаба генерал-лейтенант Кейс аль-Мухаммадави, отметив, что сотрудники силовых структур не стреляли в людей. "С минувшей пятницы ни единой пули не было выпущено нами в сторону демонстрантов", — подчеркнул он.
1 октября в ряде регионов Ирака начались антиправительственные выступления против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства.
Однако мирные митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. После непродолжительного затишья на прошлой неделе демонстрации и беспорядки возобновились как в столице, так и в ряде провинций в центральной и южной частях страны.
За месяц в Ираке жертвами насилия стали в общей сложности около 260 человек, число пострадавших приближается к 10 тыс. человек.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
ТАСС: последние новости
Защита Буркова опротестует решение израильского Минюста о его экстрадиции в США Защита Буркова опротестует решение израильского Минюста о его экстрадиции в США В МИД Украины заявили, что "Северный поток - 2" угрожает энергобезопасности стран Европы В МИД Украины заявили, что "Северный поток - 2" угрожает энергобезопасности стран Европы Генсек НАТО призвал Киев к мирному урегулированию конфликта в Донбассе Генсек НАТО призвал Киев к мирному урегулированию конфликта в Донбассе
Комментарии 
Теги:
В мире , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта характеристика КГБ на Путина
Раскрыта характеристика КГБ на Путина 66
Главарь ИГ взорвал себя с двумя детьми
Главарь ИГ взорвал себя с двумя детьми 1
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Появилось видео ликвидации аль-Багдади 2
Израиль экстрадирует россиянина в США
Израиль экстрадирует россиянина в США 230
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике 177
Видео
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете
00:36
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете
Шоу-бизнес
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами
01:25
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами
Политика Украина
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Забайкальский стрелок хотел убить одного
00:30
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Происшествия
К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление
02:12
К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление
В мире Конфликты
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
00:21
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Политика
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
03:08
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
В мире
Вележева прокомментировала снятие с рейса
00:36
Вележева прокомментировала снятие с рейса
Шоу-бизнес
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
01:23
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение