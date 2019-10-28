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Умер продюсер фильма «Китайский квартал» Роберт Эванс 

ТАСС + ещё 1 59 минут назад
Умер продюсер фильма «Китайский квартал»
Фото: ТАСС
Американский кинопродюсер Роберт Эванс умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщила в понедельник телекомпания KTLA со ссылкой на представителя Эванса Монику Мосс. По данным телекомпании, он ушел из жизни в минувшую субботу. Причина смерти не называется.
Эванс дебютировал в Голливуде в 1957 году, сыграв роль в фильме "Человек с тысячью лиц" (Man of a Thousand Faces, 1957) режиссера Джозефа Пивни. С 1967 по 1974 год руководил кинопроизводством студии Paramount Pictures. В этот период на студии был снят, в частности, фильм Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" (The Godfather, 1972). Сам Эванс выступил в качестве продюсера фильма Романа Полански "Китайский квартал" (Chinatown, 1974), отмеченного премией "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.
Как отметила телекомпания KTLA, "возглавив кинопроизводство в Paramount, Эванс руководил выпуском целого ряда фильмов, которые стали хитами".
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Теги:
В мире , Роберт Эванс , Роман Полански , Фрэнсис Форд , Голливуд
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