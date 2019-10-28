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США будут силой отвечать на попытки захвата нефтяных месторождений в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
США применят силу в Сирии
Фото: Reuters
США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других сторон их захватить, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
"США будут поддерживать контроль за нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Когда (лидер запрещенной в России террористической группировки ИГ*) Аль-Багдади был жив, эти месторождения были источником финансовых ресурсов ИГ*, поддерживая его операции", — сказал министр журналистам в Вашингтоне в понедельник.
Эспер добавил, что "вооружённые силы США будут давать серьезный ответ любым силам, которые будут им угрожать".
На вопрос, намерены ли американские солдаты не допускать на нефтяные месторождения также Россию и сирийских военных, Эспер ответил: "В целом да". По его словам, цель американских военных в том, чтобы эти месторождения могли использовать союзные им курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF).
Гостелевидение Сирии сообщило в субботу, что колонна американских военных вернулась в сирийскую провинцию Хасеке на северо-востоке страны из Ирака.
Об уничтожении Аль-Багдади стало известно в воскресенье.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Теги:
В мире , Армия , Африка , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , Политика , США , Марк Эспер , Пентагон , Сирия
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