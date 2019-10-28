Останки аль-Багдади захоронены в море

Останки лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади были похоронены в море, — сообщил журналист Джим Акоста в Twitter.

Как писал News.ru, останки аль-Багдади были доставлены на территорию военной базы в Ираке. Спецоперация военных США против лидера террористической группировки Абу Бакра аль-Багдади была проведена 26 октября. В результате неё террорист был уничтожен.