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Останки аль-Багдади захоронены в море 

News.ru 1 час назад
Останки ликвидированного лидера группировки «Исламское государство» (запрещённая в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади были похоронены в море. Такое заявление сделал журналист американского телеканала CNN.
Останки лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади были похоронены в море, — сообщил журналист Джим Акоста в Twitter.
Как писал News.ru, останки аль-Багдади были доставлены на территорию военной базы в Ираке. Спецоперация военных США против лидера террористической группировки Абу Бакра аль-Багдади была проведена 26 октября. В результате неё террорист был уничтожен.
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Теги:
В мире , Джим Акоста , Абу Бакр аль-Багдади , Исламское государство , CNN
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