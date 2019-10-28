Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже. Об этом говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте прокуратуры. Вместе с тем, как отмечает надзорное ведомство, дело приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет.

"Специализированная прокуратура возбудила уголовное дело за преступление против республики в отношении иностранного гражданина за то, что с сентября 2018 года на территории страны лицо — иностранный гражданин — собирало с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну", — отмечается в сообщении.

Прокуратура утверждает, что речь идет о гражданине России, который проводил встречи с болгарскими гражданами, имеющими доступ к секретной информации.

"25 октября главный прокурор Сотри Цацаров официально уведомил министра иностранных дел о фактах, установленных в ходе расследования, и действиях прокуратуры", — отмечено в документе.

Комментарием посольства РФ в Болгарии ТАСС на данный момент не располагает.