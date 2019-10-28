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Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже 

ТАСС + ещё 18 1 час назад
Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже
Фото: flickr.com
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже. Об этом говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте прокуратуры. Вместе с тем, как отмечает надзорное ведомство, дело приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет.
"Специализированная прокуратура возбудила уголовное дело за преступление против республики в отношении иностранного гражданина за то, что с сентября 2018 года на территории страны лицо — иностранный гражданин — собирало с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну", — отмечается в сообщении.
Прокуратура утверждает, что речь идет о гражданине России, который проводил встречи с болгарскими гражданами, имеющими доступ к секретной информации.
"25 октября главный прокурор Сотри Цацаров официально уведомил министра иностранных дел о фактах, установленных в ходе расследования, и действиях прокуратуры", — отмечено в документе.
Комментарием посольства РФ в Болгарии ТАСС на данный момент не располагает.
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Теги:
В мире , Политика , ИТАР-ТАСС , Болгария
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