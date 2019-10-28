Ликвидация главаря ИГ попала на видео

На записи видно, что беспилотник несколько раз облетел руины здания. Недалеко от разрушенного здания стоят несколько палаток.

Предположительно, запись была сделана в сельской местности сирийской провинции Идлиб.

Накануне в Сети появилось снятое с земли видео с места ликвидации Абу Бакра Аль-Багдади