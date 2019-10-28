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Ликвидация главаря ИГ попала на видео 

Рамблер 15 минут назад
Турецкое информагентство Anadolu опубликовало снятое беспилотником видео с места, где, как утверждают США, прошла операция по уничтожению главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
На записи видно, что беспилотник несколько раз облетел руины здания. Недалеко от разрушенного здания стоят несколько палаток.
Предположительно, запись была сделана в сельской местности сирийской провинции Идлиб.
Накануне в Сети появилось снятое с земли видео с места ликвидации Абу Бакра Аль-Багдади.
Как ранее сообщал «Рамблер», 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации «террориста №1» в мире Абу Бакра Аль-Багдади. По его словам, «опасная и смелая» операция прошла 26 октября на севере Сирии, вместе с главарем ИГ было уничтожено большое количество его подручных.
Теги:
В мире , Видео , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Исламское государство , США
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