Ликвидация главаря ИГ попала на видео 

Турецкое информагентство Anadolu опубликовало снятое беспилотником видео с места, где, как утверждают США, прошла операция по уничтожению главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
На записи видно, что беспилотник несколько раз облетел руины здания. Недалеко от разрушенного здания стоят несколько палаток.
Предположительно, запись была сделана в сельской местности сирийской провинции Идлиб.
Накануне в Сети появилось снятое с земли видео с места ликвидации Абу Бакра Аль-Багдади.
Как ранее сообщал «Рамблер», 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации «террориста №1» в мире Абу Бакра Аль-Багдади. По его словам, «опасная и смелая» операция прошла 26 октября на севере Сирии, вместе с главарем ИГ было уничтожено большое количество его подручных.