Демократы сделали первый шаг к импичменту Трампа

Члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии распространили во вторник текст резолюции, санкционирующей продолжение разбирательства с целью импичмента президента Дональда Трампа. Официально этот документ внесен на рассмотрение нижней палаты Конгресса от имени Джеймса Макговерна (демократ, от штата Массачусетс), являющегося в ней председателем процедурного комитета.
Резолюция предписывает ряду комитетов Палаты представителей продолжать свои расследования.
Их цель — выяснить, "существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки".
Нынешний американский лидер представляет Республиканскую партию.
Как ожидается, на голосование в Палате представителей резолюция будет поставлена в четверг.