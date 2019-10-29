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Демократы представили в Палате представителей США резолюцию об импичменте Трампа 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Демократы сделали первый шаг к импичменту Трампа
Фото: РИА Новости
Члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии распространили во вторник текст резолюции, санкционирующей продолжение разбирательства с целью импичмента президента Дональда Трампа. Официально этот документ внесен на рассмотрение нижней палаты Конгресса от имени Джеймса Макговерна (демократ, от штата Массачусетс), являющегося в ней председателем процедурного комитета.
Резолюция предписывает ряду комитетов Палаты представителей продолжать свои расследования.
Их цель — выяснить, "существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки".
Нынешний американский лидер представляет Республиканскую партию.
Как ожидается, на голосование в Палате представителей резолюция будет поставлена в четверг.
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Теги:
В мире , День Победы , Война в Сирии , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Республиканская партия США , Конгресс США , США
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