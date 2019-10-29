Демократы сделали первый шаг к импичменту Трампа

Демократы представили в Палате представителей США резолюцию об импичменте Трампа

Члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии распространили во вторник текст резолюции, санкционирующей продолжение разбирательства с целью импичмента президента Дональда Трампа . Официально этот документ внесен на рассмотрение нижней палаты Конгресса от имени Джеймса Макговерна (демократ, от штата Массачусетс), являющегося в ней председателем процедурного комитета.

Резолюция предписывает ряду комитетов Палаты представителей продолжать свои расследования.

Их цель — выяснить, "существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки".

Как ожидается, на голосование в Палате представителей резолюция будет поставлена в четверг.