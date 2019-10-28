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В Китае заявили об «особых надеждах» мира на ШОС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 30 минут назад
В Китае заявили об «особых надеждах» мира на ШОС
Фото: ТАСС
Международное сообщество на фоне усиления неопределенности и вызовов безопасности в мире возлагает особые надежды на Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил помощник министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун.
«Современный мир претерпевает значительные и глубокие изменения на фоне усиления факторов неопределенности и нестабильности. В ситуации, когда традиционные и нетрадиционные вызовы тесно переплетаются, а унилатерализм и протекционизм набирают силу, страны возлагают особые надежды на ШОС и надеются усилить практическое сотрудничество в сфере безопасности и стабильности в рамках организации», — передает ТАСС слова Чэнь Сяодуна на специальном брифинге по предстоящим визитам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Узбекистан и Таиланд.
Он добавил, что в рамках предстоящего в начале ноября Совета глав правительств ШОС в Ташкенте премьер Госсовета КНР Ли Кэцян примет участие в заседаниях в широком и узком составах, а также во встречах с главами международных организаций.
«Лидеры проведут обмен мнениями о взаимодействии в рамках инициативы «Один пояс — один путь», сотрудничестве в сфере экономики и торговли, промышленности, финансах, инвестициях и гуманитарной области», — сказал он.
Чэнь Сяодун отметил, что Ли Кэцян также нанесет официальный визит в Узбекистан.
«Узбекистан является одним из важных партнеров Китая в рамках инициативы «Один пояс — один путь», а также одним из государств, присоединившихся к этому формату на раннем этапе. В то же время КНР является крупнейшим торговым партнером Узбекистана и вторым государством по объему инвестиций в узбекскую экономику», — подчеркнул дипломат.
«У нас схожие взгляды по многим региональным и международным вопросам, наши страны поддерживают активную координацию в рамках международных форматов. Стороны подпишут ряд документов о сотрудничестве в торгово— экономической, инвестиционной, научно-технологической, гуманитарной и других сферах», — подытожил помощник министра иностранных дел КНР.
Напомним, 18 октября посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в ноябре.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в октябре Путин перевел отношения с Китаем на союзнический уровень.
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Теги:
В мире , Си Цзиньпин , Ли Кэцян , Владимир Путин , Госсовет КНР , ШОС , ИТАР-ТАСС , Китай
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