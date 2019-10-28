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Reuters: обнаружить главаря ИГ помогла слежка за его помощником 

ТАСС + ещё 112 37 минут назад
Местонахождение главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, предположительно уничтоженного в результате спецоперации сил США в провинции Идлиб, было установлено благодаря содействию одного из его основных помощников. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники в иракских спецслужбах.
В ходе длительных поисков аль-Багдади сотрудники иракской разведки вышли в феврале 2018 года на Исмаэля аль-Этави, одного из основных помощников главаря ИГ. Аль-Этави был арестован турецкими военными и передан иракским силам безопасности. "Аль-Этави предоставил нам подробности о пяти мужчинах, включая его, с которыми аль-Багдади встречался в Сирии, и о разных местах, которые они использовали [для встреч]", — рассказал агентству один из сотрудников иракских спецслужб.
Иракские источники называют Исмаэля аль-Этави одним из пяти главных помощников аль-Багдади. Аль-Этави в 2006 году присоединился к террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ), был арестован военными США в 2008-м, после чего провел четыре года в тюрьме. После освобождения он примкнул к ИГ.
Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака. Разведчики захватили еще несколько террористов ИГ и получили от них информацию о местах встреч с аль-Багдади в Сирии, а затем установили, что главарь ИГ скрывается с семьей в районе Идлиба.
В итоге на одном из рынков Идлиба сирийские информаторы иракских спецслужб заметили все того же Исмаэля аль-Этави (его судьбу с момента передачи иракским силам безопасности Reuters не проясняет). Слежка за ним позволила обнаружить место пребывания аль-Багдади и установить наблюдение за главарем при помощи спутника и дронов. 25 октября аль-Багдади перебрался в новое место, где и был уничтожен американскими военными, согласно заявлениям США.
При этом ранее газета The New York Times сообщала, что местонахождение аль-Багдади было установлено в результате задержания и допроса летом этого года одной из его жен и посыльного. Издание не приводило имя посыльного.
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Теги:
В мире , Видео , Конфликты , Война в Сирии , Абу Бакр аль-Багдади , Исламское государство , Аль-Каида , Reuters , New York Times , Идлиб , США
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