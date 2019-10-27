США взяли в плен ряд боевиков и жен аль-Багдади

США взяли в плен ряд боевиков и двух жен аль-Багдади

По его словам, в жилом комплексе были обнаружены две жены аль-Багдади с поясами самоубийц. "Было две женщины, обе жены (аль-Багдади), обе — в поясах, они не сработали", — сказал Трамп.

Кроме того, ряд боевиков были взяты в плен, рассказал он.