США взяли в плен ряд боевиков и жен аль-Багдади

США взяли в плен ряд боевиков и двух жен главаря террористической организации ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, уничтоженного в результате спецоперации в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, в жилом комплексе были обнаружены две жены аль-Багдади с поясами самоубийц. "Было две женщины, обе жены (аль-Багдади), обе — в поясах, они не сработали", — сказал Трамп.
Кроме того, ряд боевиков были взяты в плен, рассказал он.
"Были пленные. Многие погибли на месте, но некоторых мы взяли", — уточнил Трамп.