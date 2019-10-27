Трамп сделал срочное объявление

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«Жестокий убийца мертв»: Трамп о гибели главаря ИГ 

Рамблер 15 минут назад
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что главарь ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади убит в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб.
Президент отметил, что также было уничтожено несколько сообщников аль-Багдади.
«Хочу поблагодарить разведку, спецназ, всех военных за профессионализм. Это невероятный успех. Прошедшая ночь стала невероятным успехом для США и всего мира. Жестокий убийца мертв. Бог, храни Америку», — сказал Трамп во время пресс-конференции, проходящей сейчас в Белом доме.
Трамп также отметил, что достичь успеха удалось с помощью международной кооперации. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГИЛ*.
Ранее «Рамблер» сообщал, что спецназовцы США провели операцию в деревне Бариша (провинция Идлиб) по ликвидации главаря ИГИЛ. После короткой перестрелки Багдади покончил с собой, взорвав пояс смертника. Две его жены также привели в действие собственные пояса смертников и погибли.
После этого объект, в котором находился Багдади, уничтожили ударом авиации.
*террористическая организация, запрещенная в РФ
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Теги:
В мире , Видео , США , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Исламское государство , Идлиб
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