Трамп сделал срочное объявление

«Жестокий убийца мертв»: Трамп о гибели главаря ИГ

Президент отметил, что также было уничтожено несколько сообщников аль-Багдади.

«Хочу поблагодарить разведку, спецназ, всех военных за профессионализм. Это невероятный успех. Прошедшая ночь стала невероятным успехом для США и всего мира. Жестокий убийца мертв. Бог, храни Америку», — сказал Трамп во время пресс-конференции, проходящей сейчас в Белом доме.

Трамп также отметил, что достичь успеха удалось с помощью международной кооперации. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГИЛ*.

Ранее «Рамблер» сообщал, что спецназовцы США провели операцию в деревне Бариша (провинция Идлиб) по ликвидации главаря ИГИЛ . После короткой перестрелки Багдади покончил с собой, взорвав пояс смертника. Две его жены также привели в действие собственные пояса смертников и погибли.

После этого объект, в котором находился Багдади, уничтожили ударом авиации.

*террористическая организация, запрещенная в РФ