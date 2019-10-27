Названы возможные преемники главаря ИГ

По информации канала, возглавить ИГ могут террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси, передает ТАСС.

Телеканал также сообщает, что спецоперация по ликвидации аль-Багдади должна была быть осуществлена пять дней назад, однако трижды откладывалась из-за присутствия в его окружении женщин и детей.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал заявление о некоем «очень важном событии». После этого СМИ сообщили, что речь идет о ликвидации Абу Бакра. Сообщалось, что он погиб, подорвав на себе жилет смертника. Также появились кадры предположительной операции США.

Телеканал CNN сообщил, что операция по ликвидации главаря ИГ проводилась в нехарактерном для США районе. По мнению эксперта канала, это может говорить о возможной координации Вашингтона с Москвой.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ.