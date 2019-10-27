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Названы возможные преемники главаря ИГ 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Названы возможные преемники главаря ИГ
Фото: globallookpress.com
Вероятными преемниками главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, который предположительно был уничтожен в результате спецоперации в провинции Идлиб, могут стать два его ближайших помощника, сообщает телеканал Al Mayadeen.
По информации канала, возглавить ИГ могут террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси, передает ТАСС.
Телеканал также сообщает, что спецоперация по ликвидации аль-Багдади должна была быть осуществлена пять дней назад, однако трижды откладывалась из-за присутствия в его окружении женщин и детей.
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал заявление о некоем «очень важном событии». После этого СМИ сообщили, что речь идет о ликвидации Абу Бакра. Сообщалось, что он погиб, подорвав на себе жилет смертника. Также появились кадры предположительной операции США.
Телеканал CNN сообщил, что операция по ликвидации главаря ИГ проводилась в нехарактерном для США районе. По мнению эксперта канала, это может говорить о возможной координации Вашингтона с Москвой.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ.
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Теги:
В мире , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Исламское государство , CNN , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Идлиб
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