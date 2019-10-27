Появилось видео с места ликвидации лидера ИГ 

В интернете опубликовали видео с места предполагаемой ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Ролик опубликовал в твиттере турецкий журналист Реджеп Сойлю.
На кадрах видны обломки бетонных конструкций, арматура, воронки от авиабомб и ракет.
Сегодня Newsweek со ссылкой на Пентагон сообщил, что военные США провели спецоперацию и ликвидировали Абу Бакр аль-Багдади в деревне Бариша (провинция Идлиб). По данным издания, после короткой перестрелки Багдади взорвал на себе пояс смертника.
Объект, в котором находился террорист, уничтожили авиаударом, чтобы его сообщники не превратили его место поклонения.
При этом официального подтверждения информации Вашингтоном пока нет. В Пентагоне журналистам заявили, что «твердо уверены», что ликвидирован именно Багдади, однако предстоит исследовать ДНК и биометрию.
Президент Дональд Трамп в своем твиттере написал, что «случилось что-то очень важное».
Отметим, что Трамп подвергся массированной критике в США за недавнее решение вывести войска из Сирии и оставить военных только на нефтяных полях. В такой ситуации американскому лидеру позарез требовалась позитивная информационная повестка. Поэтому многие аналитики пока не спешат доверять данным американцев.
Ранее «Рамблер» сообщал, как глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на известие о ликвидации лидера террористической группировки.
*террористическая организация, запрещенная в РФ