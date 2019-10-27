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Появились неожиданные подробности ликвидации лидера ИГ 

Рамблер 15 минут назад
Появились подробности ликвидации главаря ИГ (террористическая организация запрещена в России). Американские СМИ сообщили, что спецназ США уничтожил накануне в Сирии Абу Бакра аль-Багдади, лидера террористов ИГИЛ (запрещено в России). Подробности приводит Newsweek со ссылкой на Пентагон.
СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ
Высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал, что спецназовцы США вошли в комплекс в деревне Бариша (провинция Идлиб). Завязалась короткая перестрелка. Затем Багдади покончил с собой, взорвав пояс смертника. С террористом находились члены семьи. Две его жены также привели в действие собственные пояса смертников и погибли.
После этого объект, в котором находился Багдади, уничтожили авиаударом, чтобы предотвратить превращение этого места в святилище террористов.
В Министерстве обороны США заявили, что они «весьма уверены», что убитым был Багдади, но окончательная проверка еще не завершена. Предстоит исследовать ДНК и провести биометрическое тестирование.
Сообщается, что президент США Дональд Трамп одобрил миссию почти за неделю до ее проведения.
В субботу вечером, после завершения операции, американский лидер написал в Твиттере: «Только что произошло нечто очень важное!»
Позже Белый дом объявил, что президент сделает «важное заявление» в воскресенье. Пока его не последовало.
Наблюдатели заявили, что в субботу зафиксировали военные вертолеты США, появившиеся в провинции Идлиб в Сирии.
Багдади был одним из самых разыскиваемых террористов мира.
Он являлся так называемым «халифом» «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).
Госдепартамент США объявил о награде в 10 млн долларов за информацию, которая приведёт к аресту или смерти террориста.
Ранее «Рамблер» сообщал, что спецоперация по ликвидации главаря была проведена в субботу 26 октября. Место боевых действий некоторое время находилось под наблюдением военных.
Комментарии237 
Теги:
В мире , Видео , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Пентагон , Госдеп США , Исламское государство , Newsweek , Сирия , США
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