Появились неожиданные подробности ликвидации лидера ИГ

Высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал, что спецназовцы США вошли в комплекс в деревне Бариша (провинция Идлиб). Завязалась короткая перестрелка. Затем Багдади покончил с собой, взорвав пояс смертника. С террористом находились члены семьи. Две его жены также привели в действие собственные пояса смертников и погибли.

После этого объект, в котором находился Багдади, уничтожили авиаударом, чтобы предотвратить превращение этого места в святилище террористов.

В Министерстве обороны США заявили, что они «весьма уверены», что убитым был Багдади, но окончательная проверка еще не завершена. Предстоит исследовать ДНК и провести биометрическое тестирование.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп одобрил миссию почти за неделю до ее проведения.

В субботу вечером, после завершения операции, американский лидер написал в Твиттере : «Только что произошло нечто очень важное!»

Позже Белый дом объявил, что президент сделает «важное заявление» в воскресенье. Пока его не последовало.

Наблюдатели заявили, что в субботу зафиксировали военные вертолеты США, появившиеся в провинции Идлиб в Сирии.

Багдади был одним из самых разыскиваемых террористов мира.

Он являлся так называемым «халифом» «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

Госдепартамент США объявил о награде в 10 млн долларов за информацию, которая приведёт к аресту или смерти террориста.