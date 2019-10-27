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Появились неожиданные подробности ликвидации главаря ИГ 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Главарь «Исламского государства» (запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади не был убит спецназом США — он погиб, приведя в действие «пояс шахида» после перестрелки с американцами, заявили СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ
Он заявил, что произошла короткая перестрелка, после чего американские войска вошли в здание, где находился аль-Багдади. После этого он покончил с собой, взорвав жилет самоубийцы. Источники в Пентагоне утверждают, что вместе ним погибли только две его жены, утверждает Newsweek.
Высокопоставленный чиновник Пентагона также заявил, что здание, в котором находился Багдади, было затем уничтожено авиаударом, чтобы оно не превратилось в святилище лидера.
Ранее источники сообщили, что во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб был уничтожен главаря террористической группировки «Исламское государство» аль-Багдади.
Президент США Дональд Трамп после этого объявил, что произошло «очень важное» событие, однако не пояснил, о чем именно идет речь. Заявление американского президента ожидается около 16.00 мск.
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Теги:
В мире , Видео , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Пентагон , Исламское государство , Newsweek , США
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