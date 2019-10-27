Появились неожиданные подробности ликвидации главаря ИГ

Он заявил, что произошла короткая перестрелка, после чего американские войска вошли в здание, где находился аль-Багдади. После этого он покончил с собой, взорвав жилет самоубийцы. Источники в Пентагоне утверждают, что вместе ним погибли только две его жены, утверждает Newsweek.

Высокопоставленный чиновник Пентагона также заявил, что здание, в котором находился Багдади, было затем уничтожено авиаударом, чтобы оно не превратилось в святилище лидера.

Ранее источники сообщили, что во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб был уничтожен главаря террористической группировки «Исламское государство» аль-Багдади.