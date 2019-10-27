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СМИ: лидер ИГ предположительно убит в Сирии 

RT на русском + ещё 10 29 минут назад
СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ
Фото: Reuters
Глава группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади предположительно убит в ходе возглавляемой США спецоперации, сообщает Fox News со ссылкой на источник.
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Отмечается, что местом проведения спецоперации был сирийский город Идлиб.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором сообщил, что «произошло что-то очень важное», однако он не пояснил, что именно.
Также уточняется, что награда за голову аль-Багдади согласно сообщениям составляла $25 млн 29 апреля в сети была опубликована видеозапись с Абу Бакром аль-Багдади.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Исламское государство , Fox News , США
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