СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ

СМИ: лидер ИГ предположительно убит в Сирии

Something very big has just happened!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2019 г. Отмечается, что местом проведения спецоперации был сирийский город Идлиб.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором сообщил, что «произошло что-то очень важное», однако он не пояснил, что именно.

Также уточняется, что награда за голову аль-Багдади согласно сообщениям составляла $25 млн 29 апреля в сети была опубликована видеозапись с Абу Бакром аль-Багдади.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.