Соглашению Путина и Эрдогана ищут замену в ФРГ 

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что российско-турецким договорённостям по Сирии требуется альтернатива. Своим взглядом на ближневосточную проблему чиновник поделилась с журналистами на полях предвыборного мероприятия в Эрфурте.
"Мы нуждаемся в альтернативе Сочи [сочинским договорённостям]. Над этим работает каждый член правительства ФРГ", — цитирует Крамп-Карренбауэр ТАСС.
По мнению министра, меморандум по Сирии глав России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана не может быть долгосрочным решением.
Ранее News.ru сообщал, что достигнутые в Сочи договорённости по Сирии выполняются в соответствии с намеченным планом. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар. Он напомнил, что срок, отведённый для вывода из приграничной границы курдских сил, истекает 29 октября. Анкара внимательно следит за этим процессом, подчеркнул он.