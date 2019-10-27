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«Желтые жилеты» поддержали протестующих в Чили 

ТАСС
«Желтые жилеты» поддержали протестующих в Чили
Фото: Reuters
Движение "желтых жилетов" уже в 50-й раз вывело в субботу сторонников на улицы французских городов. Однако, несмотря на круглую цифру, их ряды не стали плотнее, чем в последние три недели.
Тем не менее участники многочисленных групп в Facebook не теряют надежды и ждут, что 16 ноября, спустя ровно год с первой акции протеста, гораздо больше людей поддержат их.
Сотни человек прошли по восточным районам Парижа. На сей раз "жилеты" объединили усилия с ассоциациями, выступающими в поддержку протестующих в Чили, где с 14 октября начались народные волнения после решения властей поднять цены на проезд в метро. Многие несли в руках плакаты на испанском языке, надписи на которых гласили о солидарности с народом этой страны, а также о "репрессиях" со стороны действующих властей. Тем не менее в эту субботу не обошлось без столкновений с полицией, стражи порядка применили слезоточивый газ против участников демонстрации. До позднего вечера оставшиеся на улицах участники марша поджигали урны и забрасывали издалека камнями полицейских и жандармов. Информации о задержаниях нет.
Столкновения зафиксированы и в Сент-Этьене (департамент Луара, юго-восток Франции). Там по разным данным собралось 500-600 "желтых жилетов", которые утром прошли маршем по городу, а к середине дня, по данным Agence France-Presse, заблокировали автостраду N88 в обоих направлениях при помощи железных бочек. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ, чтобы освободить проезжую часть от протестующих. По данным префектуры Луары, шесть человек были задержаны в течение дня.
В Бордо местные власти насчитали 250 участников марша, в котором желтые светоотражающие жилеты были у меньшинства. Основные лозунги звучали в поддержку сирийских курдов и прав мусульман во Франции. Это примечательно, учитывая, что гораздо чаще на манифестациях "желтых жилетов" можно услышать лево— и праворадикальные призывы, не считая традиционных требований повысить уровень жизни и отправить в отставку действующие власти. В Тулоне, Тарне, Тулузе, Эпинале и Лилле, по разным данным, на улицы вышли 200-350 человек, в подавляющем большинстве населенных пунктов, согласно данным движения, количество манифестантов исчислялось десятками.
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Теги:
В мире , Происшествия , Чили
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