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В России оценили доклад о «захвате» Калининграда силами НАТО 

РИА Новости + ещё 50
Российские политики оценили план по "захвату" Калининграда силами НАТО.
Ранее старший научный сотрудник Джейсмтаунского фонда Ричард Хукер в своей работе заявил, что Североатлантическому альянсу стоит подумать о захвате российского эксклава. При этом он не назвал причину, которая может спровоцировать конфликт между Москвой и НАТО в Прибалтике.
По мнению депутата Госдумы Александра Шерина, этот план был информационным вбросом для обоснования увеличения оборонного бюджета Североатлантического альянса.
"Это очередной информационный вброс для того, чтобы поговорить на тему "А что будет, если мы будем воевать с Россией". Только для того, чтобы увеличить оборонный бюджет и увеличить своё присутствие в этом регионе — я имею в виду блок НАТО", — заявил политик в интервью RT.
Он также добавил, что у Москвы нет намерения нападать на Прибалтику.
Публикацию прокомментировал также и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В беседе с РБК чиновник признался, что устал "устал комментировать американские глупости". Он также пошутил, что работа Хукера могла бы заслужить премию "Небьюла", которую в Соединенных Штатах присуждают лучшим произведениям научной фантастики или фэнтези.
"Мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной", — сказал губернатор.
Алиханов предположил, что этот план составляли не эксперты, а писатели "бульварного чтива".
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Комментарии360 
Теги:
В мире , Армия , Видео , Войска , НАТО и Россия , Крым наш , Планы НАТО , Ричард Хукер , Антон Алиханов , НАТО , РБК
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