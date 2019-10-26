«Мисс Украина» высказалась о вреде патриотизма

«Мисс Украина — 2019» резко высказалась о патриотизме после вопроса о Крыме

"Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша осудила негативную реакцию со стороны СМИ и пользователей социальных сетей после ее ответа на вопрос о Крыме

Ранее девушка заявила, что полуостров принадлежит всем людям.

Паша опубликовала в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.

"Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокой добродетели", — процитировала она писателя Олдоса Хаксли.

Некоторое время назад Паша также оказалась в центре скандала. Она отказалась давать интервью на украинском языке в программе "Светская жизнь", объяснив, что намерена говорить на том языке, который предпочитает сама. При этом Паша заверила, что хорошо владеет и русским, и украинским. Интервью в эфир так и не вышло.