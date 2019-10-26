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«Мисс Украина — 2019» резко высказалась о патриотизме после вопроса о Крыме 

РИА Новости 4 часа назад
«Мисс Украина» высказалась о вреде патриотизма
Фото: Instagram
"Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша осудила негативную реакцию со стороны СМИ и пользователей социальных сетей после ее ответа на вопрос о Крыме.
Ранее девушка заявила, что полуостров принадлежит всем людям.
Паша опубликовала в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
"Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокой добродетели", — процитировала она писателя Олдоса Хаксли.
Некоторое время назад Паша также оказалась в центре скандала. Она отказалась давать интервью на украинском языке в программе "Светская жизнь", объяснив, что намерена говорить на том языке, который предпочитает сама. При этом Паша заверила, что хорошо владеет и русским, и украинским. Интервью в эфир так и не вышло.
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Теги:
В мире , Украина , Республика Крым
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