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Выбрана новая «Мисс Земля» 

Lenta.ru + ещё 11 2 часа назад
Выбрана новая «Мисс Земля»
Фото: @nellyspimentel
Обладательницей титула «Мисс Земля-2019» стала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико — Нелли Пиментел. Об этом сообщается на странице конкурса в Twitter.
Титул «Мисс Воздух-2019» получила американка Эмани Дэвис, «Мисс Вода-2019» достался гражданке Чехии Кларе Ваврушковой, а «Мисс Огонь-2019» стала белоруска Алиса Маненок. Россиянка Анна Бакшеева попала в Топ-20.
Нелли Пиментел родилась и выросла в Сан-Хуане. Из биографии девушки известно, что она является студенткой факультета маркетинга и психологии.
Конкурс «Мисс Земля» проходил 26 октября в Филиппинах. В нем принимали участие 85 представительниц стран.
14 апреля стало известно, что обладательницей титула «Мисс Россия-2019» стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области. Победитель конкурса получает право представлять страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Девушка получила корону из рук прошлогодней «Мисс Россия» Юлии Полячихиной. Помимо украшения из белого золота и драгоценных камней Санько вручили три миллиона рублей.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , Другое , Алиса Маненок , Пуэрто-Рико
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