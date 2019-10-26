Украинский эксперт прокомментировал скандал в студии

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Выгнанный из студии «России 1» украинский эксперт прокомментировал инцидент 

РИА Новости 2 часа назад
Председатель правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадим Трюхан, которого накануне выгнали из студии телеканала "Россия 1", в фейсбуке написал, что никогда еще не был так рад вернуться на Украину.
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Он заявил, что в последнее время обдумывал свой уход из программы "60 минут", несмотря на то что площадка позволяла ему доносить свою позицию до миллионов зрителей.
Однако все "решилось само собой", добавил Трюхан.
"Ну что же. Что мог сделал. Далее пусть другие коллеги подхватывают флаг. А пока займусь другими делами".
Накануне ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии Трюхана, который нахамил ему и отказался аргументировать обвинения.
Позже Попов пояснил, что его передача — не то место, где можно "нести бред", а осадить Трюхана должны были еще парламентские выборы.
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Теги:
В мире , Видео , Украина , Евгений Попов
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