В Сирии исчезли 50 заключенных россиянок

СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии

Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство" , пропали из лагеря заключенных. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на источник.

Как утверждает канал, россиянки могли сбежать во время массового побега из лагеря. Все это произошло после начала турецкой операции в стране. Как отмечается, лагерь находился под контролем курдов. Численность охраны в разгар операции Турции сократилась и людям удалось сбежать.

По словам источника, женщин выгнали в пустыню. Они какое-то время странствовали, однако их, вероятно, поймали сирийские военные, воевавшие за Турцию. После этого следы сбежавших россиянок в Сирии потерялись.

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.