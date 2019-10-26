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СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии 

Газета.Ru 30 минут назад
В Сирии исчезли 50 заключенных россиянок
Фото: Reuters
Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство", пропали из лагеря заключенных. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на источник.
Как утверждает канал, россиянки могли сбежать во время массового побега из лагеря. Все это произошло после начала турецкой операции в стране. Как отмечается, лагерь находился под контролем курдов. Численность охраны в разгар операции Турции сократилась и людям удалось сбежать.
По словам источника, женщин выгнали в пустыню. Они какое-то время странствовали, однако их, вероятно, поймали сирийские военные, воевавшие за Турцию. После этого следы сбежавших россиянок в Сирии потерялись.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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Теги:
В мире , Армия , Ближний Восток , Исламское государство , Сирия
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