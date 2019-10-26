Фермер поймал двуглавую змею в Китае

В Китае фермер поймал двуглавую змею

Китае фермер, проживающий в провинции Хэбэй, обнаружил во дворе своего дома двуглавую змею и поймал ее, чтобы показать родственникам и соседям, сообщает UPI.

A two-headed snake broke into a farmer's yard in Shenzhou, N China's Hebei, and escaped later. Have you ever seen any "fantastic beasts" in your life? pic.twitter.com/YKzU0IUdji— People's Daily, China (@PDChina) 23 октября 2019 г. На видео, сделанном фермером, видно, что он поместил рептилию в большой горшок. Позже ей удалось уползти, так как емкость кто-то опрокинул.

Герпетологи из Нью-Джерси в сентябре тоже поймали двуглавую змею и поместили под наблюдение. Считается, что с такой аномалией животное не способно выжить в дикой природе и нуждается в присмотре специалистов.