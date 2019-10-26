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Конгрессмен назвал Бутину жертвой русофобии 

News.ru + ещё 4 3 часа назад
Конгрессмен признался в неистовой русофобии в США
Фото: EPA
Член Палаты представителей Конгресса США от штата Кентукки Томас Масси выразил сожаление по поводу тюремного заключения россиянки Марии Бутиной.
Ее держали слишком долго за неправильно оформленные документы. Сейчас Бутина на свободе. Печально, что она была отправлена в тюрьму из-за разразившейся неистовой русофобии в США. Мы лучше, чем они, — написал он в своём микроблоге.
Как писал News.ru ранее, адвокат Бутиной Роберт Дрисколл рассказал подробности её освобождения из тюрьмы. Сторона защиты уже давно была поставлена в известность о том, что 25 октября в федеральной тюрьме Бутину встретят агенты, проводят её на рейс и посадят в самолёт. Дрисколл должен созвониться с Бутиной до её посадки в самолёт. Он не знает, на каком рейсе россиянка вернётся домой.
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Теги:
В мире , Общество , США , Русофобия и русофобы , Мария Бутина , Конгресс США
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