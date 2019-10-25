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Джонсон назвал ситуацию с Brexit очень сложной и очень глупой 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
«Ужасно глупая ситуация»: Джонсон оценил процесс Brexit
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал очень сложной и очень глупой ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза. Видеообращение главы правительства к британцам было в пятницу вечером опубликовано на его странице в Twitter.
"Ситуация очень и очень сложная и, боюсь, что парламент безнадежен. Хотя на прошлой неделе мы договорились о прекрасной сделке с нашими европейскими друзьями и поставили ее на голосование перед депутатами, они проголосовали за отсрочку Brexit, хотя и одобрили саму сделку. Это ужасно глупая ситуация, поскольку теперь Европейский союз решает, как долго мы должны будем оставаться в составе ЕС", — сказал Джонсон, пояснив, что в такое положение страну поставили британские депутаты, принявшие "пораженческий закон", который вынудил премьера просить ЕС об отсрочке Brexit.
Джонсон, добивающийся теперь проведения досрочных выборов в парламент страны, добавил, что именно обновление состава Палаты общин является лучшим выходом для королевства. Поставить на голосование вопрос о выборах правительство Джонсона намерено уже в понедельник. Тем не менее, по словам премьера, раскол внутри оппозиционной Лейбористской партии может помешать проведению выборов, продлив период связанной с Brexit неопределенности.
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Теги:
В мире , Борис Джонсон , Парламент Великобритании , ЕС , Лейбористская партия , Великобритания
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