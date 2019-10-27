Новая волна протестов началась в Барселоне

В Барселоне начались новые столкновения протестующих и полиции

Новые столкновения между сторонниками независимости Каталонии правоохранительными органами начались в Барселоне, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал 24 Horas.

В субботу в Барселоне прошла массовая акция протеста против приговора Верховного суда Испании 12 каталонским политикам, причастным к незаконному референдуму о независимости в 2017 году. В ней приняли участие 350 тысяч человек, сообщила Городская гвардия.

После этого часть протестующих — несколько тысяч человек — направились на улицу Лайетана, где расположено представительство Национальной полиции. Митингующие начали забрасывать стражей правопорядка различными предметами, на соседней улице произошли столкновения. Сейчас силовики пытаются вытеснить толпу от управления полиции.

Это первые беспорядки в Барселоне с конца прошлой недели.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.