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Белые американцы не заметили расизма 

Lenta.ru 38 минут назад
Американцы оценили уровень расизма в США
Фото: Reuters
Больше половины белых жителей южных штатов США не считают, что у них больше социальных и экономических возможностей, чем у чернокожих или латиноамериканцев, те в основном придерживаются противоположного мнения. Об этом со ссылкой на опрос фонда E pluribus unum сообщает Newsweek.
Более 56 процентов опрошенных граждан с европейским происхождением не согласились с утверждением о том, что современные условия ставят их в более выгодное положение. Так, однако, думают 90 процентов негров и 64 процента выходцев из Латинской Америки.
Примерно такую же картину показали ответы на вопрос о роли расизма и наследия рабовладельческой эпохи: их значимыми для экономических условий на данный момент назвали 82 процента черных, 62 процента латиноамериканцев и лишь 37 процентов белых американцев.
Также, сообщили авторы исследования, большинство белых считает, что расизм — это частное проявление враждебности по отношению к кому-то, кто выглядит иначе, а чернокожие в основном определяют это явление как несправедливое по отношению к ним устройство общественных институтов в целом.
Опрошены были 1800 американцев в 13 южных штатах США — по 600 человек из каждой этнической группы. Авторы допускают статистическую погрешность результатов, не превышающую 4 процентных пункта.
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Теги:
В мире , Newsweek , США
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