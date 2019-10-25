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Россияне устроили массовый побег из лагеря в Сирии 

Рамблер + ещё 1 23 минуты назад
Около 50 россиянок с детьми — всего более 100 человек — пропали в Сирии после ухода из лагеря Айн-Исса, где содержались семьи боевиков запрещенного в России «Исламского государства».
Шойгу заявил о побеге до 500 человек из лагерей в Сирии
Об исчезновении женщин и детей русской службе «Би-би-си» сообщили родственники пропавших в России. Последний раз они выходили на связь 17 октября.
По данным «Би-би-си», охранявшие лагерь курды покинули свои позиции после начала операции «Источник мира». Родственники женщин рассказали, что курды подожгли палатки, в которых жили семьи боевиков, и велели им уйти из лагеря.
Женщины сбились в группы и ушли в пустыню, надеясь дойти до Турции. В пустыне они встретили протурецкие отряды, а через два дня турецкие военные увезли их в неизвестном направлении.
О побеге сотен членов семей боевиков ИГИЛ сообщалось 13 октября. Информация о количестве сбежавших поступала противоречивая: мониторинговые группы говорили о 100, курдские власти — о 800, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вовсе называл сообщения о побеге заключенных дезинформацией.
В мае 2019 года в лагере находилось почти 13 тысяч человек, жили они в палатках в среднем по пять-шесть человек.
В МВД Турции заявили о 236 задержанных членах семей боевиков ИГИЛ, сбежавших из лагерей, ранее находящихся под охраной курдов. По информации турецкой телекомпании TRT, все задержанные турецкого происхождения были перевезены в центры содержания на территории Турции. Их будут судить, а детей поместят в специальные приюты.
Иностранных граждан, по информации МВД, увезли в центры содержания в городах Африн, Джераблус и Эль-Баб в провинции Алеппо. Ожидается, что в ближайшее время начнутся переговоры о дальнейшей судьбе задержанных иностранцев.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Видео , Сирия
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