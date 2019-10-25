Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские СМИ посоветовали Западу брать пример с Путина 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Путин стал примером для Запада
Фото: РИА Новости
Журнал The Economist проанализировал успехи президента России Владимира Путина на мировой арене за последние пять лет и призвал страны Запада брать пример с российского лидера.
Пять лет назад на саммите G20 в Брисбене Владимир Путин «был изолированным и оторванным от цивилизованного мира» из-за конфликта на Украине, однако спустя пять лет «он снова вскарабкался на мировую арену», пишет The Economist.
Авторы статьи отмечают, что именно в резиденцию в Сочи, а не в особняк Дональда Трампа во Флориде, ранее прибыл президент Турции, чтобы решить судьбу Сирии. Также в Россию приехали лидеры более 40 стран Африки «в поисках денег и оружия».
Издание упоминает недавний визит президента России в Саудовскую Аравию, его тесные отношения с китайским лидером Си Цзиньпином. Кроме того, подчеркивает, что о важности России заговорили и в Европе.
По мнению авторов, Запад, сталкиваясь с российской агрессией, отступает.
«Это ошибка. Будь Путин на месте Трампа или Макрона, он бы не совершил ее. Он будет держаться и пытаться использовать слабые места», — сказано в тексте.
Путин «хочет, чтобы Запад снял санкции и согласился с его планом остаться у власти на неопределенный срок», однако, авторы считают, что поощрять этот «авантюризм» не стоит.
«Было бы лучше учиться у Путина поддерживать своих союзников, играть на своих сильных сторонах, не сгибаться под давлением и не создавать вакуум, который может заполнить соперник. Западу нужна мощная внешняя политика для борьбы с новым сильнейшим человеком в мире», — сказано в статье.
Ранее политолог Сергей Караганов в интервью газете ВЗГЛЯД отметил, что новой миссией России может стать защита всего мира.
Видео дня. Сотни людей стали жертвами лесбиянки-гея
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мисс Украина сказала, чей Крым Мисс Украина сказала, чей Крым Кучма назвал формулу Штайнмайера «сдачей Украины с потрохами» Кучма назвал формулу Штайнмайера «сдачей Украины с потрохами» В ДНР предупредили о готовящемся госперевороте на Украине В ДНР предупредили о готовящемся госперевороте на Украине
Комментарии1 
Теги:
В мире , Ближний Восток , США , Си Цзиньпин , Сергей Караганов , Дональд Трамп , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд" , The Economist , Сочи , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Белоруссия променяла Россию на Казахстан
Пока вы не уснули: Белоруссия променяла Россию на Казахстан10
Белоруссия отреагировала на танки США у своих границ
Белоруссия отреагировала на танки США у своих границ23
«Плацкарт» может исчезнуть из российских поездов
«Плацкарт» может исчезнуть из российских поездов71
Стало известно о сделке России и Турции по Су-35
Стало известно о сделке России и Турции по Су-3596
Кучма опасается сдачи «Украины с потрохами»
Кучма опасается сдачи «Украины с потрохами»185
Видео
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
03:17
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
Общество Статьи
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
05:28
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
Общество
8 трупов: солдат устроил стрельбу в части
00:30
8 трупов: солдат устроил стрельбу в части
Происшествия
Названа причина смертельной болезни в российском селе
02:34
Названа причина смертельной болезни в российском селе
Общество
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
00:47
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
Новости Москвы
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение