Украина перезапускает отношения с НАТО

На Украине анонсировали перезапуск отношений с НАТО

Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Будет документ, но мы его не успеем сделать так быстро, на следующей неделе. Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", — цитирует его "Европейская правда".

По словам Загороднюка, НАТО и Украина сведут все существующие форматы сотрудничества в одну программу, так как Североатлантический альянс ввел новый подход "одна страна — один план".

Детали этой программы Загороднюк не раскрыл.