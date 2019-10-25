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Глава ДНР назвал Киев ненадежным переговорщиком 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Глава ДНР назвал Киев ненадежным переговорщиком
Фото: РИА Новости
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что считает Киев ненадежным переговорщиком.
Ранее Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы — заявила, что Киев готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных ДНР и ЛНР и отвода сил по всей линии соприкосновения.
"В этом вся Украина. Очень неоднородно, неоднозначно и бесперспективно. Она переговорщик очень ненадежный. Потому что, насколько мне известно, никаких заявлений о расформировании ДНР и ЛНР и остальных бредовых пунктов, которые они выдвинули после переговоров, озвучено украинскими представителями в Минске не было. Поэтому к чему это и что это, непонятно", — сказал Пушилин.
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Теги:
В мире , Леонид Кучма , Денис Пушилин , Дарья Олифер , РИА Новости , Киев
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