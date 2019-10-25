Японский министр попался на подкупе дынями

Японский министр подал в отставку из-за скандала с дынями

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара покидает свой пост из-за ситуации с подкупом избирателей.

Прошение Сугавара подал на заседании кабмина утром 25 октября. Ранее местные СМИ обвинили его в мелком подкупе жителей округа, от которого он избирался в парламент. В частности, он дарил им дыни, передаёт общественное телевидение Японии.