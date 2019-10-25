Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Японский министр подал в отставку из-за скандала с дынями 

News.ru + ещё 9 6 минут назад
Японский министр попался на подкупе дынями
Фото: Li Xiaoguo/XinHua
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара покидает свой пост из-за ситуации с подкупом избирателей.
Прошение Сугавара подал на заседании кабмина утром 25 октября. Ранее местные СМИ обвинили его в мелком подкупе жителей округа, от которого он избирался в парламент. В частности, он дарил им дыни, передаёт общественное телевидение Японии.
Как писал News.ru ранее, министр энергетики США Рик Перри обратился к президенту страны Дональду Трампу с просьбой об отставке. По данным агентства Bloomberg, высокопоставленный чиновник принял такое решение по собственному желанию. Новая кандидатура на пост главы Минэнерго страны пока неизвестна.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
News.ru: последние новости
Опальный экономист Алексашенко идёт в советники премьера Украины Опальный экономист Алексашенко идёт в советники премьера Украины Цель новых заявлений Украины по Крыму объяснили в Госдуме Цель новых заявлений Украины по Крыму объяснили в Госдуме Путин: Турция и Россия призывают помогать сирийцам возвращаться домой Путин: Турция и Россия призывают помогать сирийцам возвращаться домой
В мире , Азия , Рик Перри , Дональд Трамп , Минэнерго , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вы-то что сами делаете?»: Небензя обратился к Западу
«Вы-то что сами делаете?»: Небензя обратился к Западу29
Италия выводит свои ЗРК из Турции
Италия выводит свои ЗРК из Турции4
Установлен владелец трейлера с 39 телами
Установлен владелец трейлера с 39 телами8
«Мразь»: Соловьев ответил на угрозы депутату
«Мразь»: Соловьев ответил на угрозы депутату5
Сирия ответила на желание США защитить нефть
Сирия ответила на желание США защитить нефть48
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты