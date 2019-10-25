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Земан посоветовал чешской контрразведке перестать искать российских шпионов 

Газета.Ru + ещё 1 44 минуты назад
Глава Чехии раскритиковал поиски российских шпионов
Фото: Michael Gruber/AP
Президент Чехии Милош Земан призвал главу национальной Службы безопасности и информации (СБИ) Михалу Коуделку прекратить заниматься поисками мифических российских и китайских "шпионов". Об этом сообщает TV Barrandov.
По его словам, службе нужно расследовать экономические преступления в Чехии.
Земан рассказал, что согласно документам от СБИ, 90% работы службы связано с якобы российскими и китайскими "шпионами".
Президент Чехии считает, что СБИ лучше бороться с коррупцией.
Как отмечает Земан, в проведении этой работы "наконец, будет ее польза".
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В мире , Европа , Милош Земан , Чехия
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