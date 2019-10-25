Глава Чехии раскритиковал поиски российских шпионов

Земан посоветовал чешской контрразведке перестать искать российских шпионов

Президент Чехии Милош Земан призвал главу национальной Службы безопасности и информации (СБИ) Михалу Коуделку прекратить заниматься поисками мифических российских и китайских "шпионов". Об этом сообщает TV Barrandov.

По его словам, службе нужно расследовать экономические преступления в Чехии.

Земан рассказал, что согласно документам от СБИ, 90% работы службы связано с якобы российскими и китайскими "шпионами".

Президент Чехии считает, что СБИ лучше бороться с коррупцией.

Как отмечает Земан, в проведении этой работы "наконец, будет ее польза".