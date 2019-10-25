Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США готовятся выйти из Парижского соглашения по климату 

News.ru + ещё 1 1 час назад
США готовятся выйти из Парижского соглашения по климату
Фото: globallookpress.com
Власти Соединённых Штатов ведут подготовку к выходу из Парижского соглашения по климату, анонсированному президентом страны Дональдом Трампом ещё в 2017 году.
Вашингтон сможет направить официальное уведомление в ООН не раньше 4 ноября. При этом источник, на который ссылается The New York Times, отказался говорить, готов ли соответствующий документ.
Процесс отказа от исполнения требований соглашения должен занять год.
Как писал News.ru, в сентябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.
Соглашение, достигнутое в декабре 2015 года, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию изменений погодных условий на Земле. Его уже одобрили 195 стран. Одним из положений документа является предоставление развитыми государствами средств для помощи более бедным участникам процесса в борьбе со стихийными бедствиями, а также для перехода на возобновляемые источники энергии.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
News.ru: последние новости
Украина готова обсуждать возвращение Крыма в любом формате Украина готова обсуждать возвращение Крыма в любом формате Процесс депортации Бутиной начался в США Процесс депортации Бутиной начался в США Сирийские беженцы не хотят возвращаться в зону Эрдогана Сирийские беженцы не хотят возвращаться в зону Эрдогана
Комментарии
В мире , США , Экология , Дмитрий Медведев , Дональд Трамп , ООН , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мутят воду»: В России «раскусили» цель заявлений Киева
«Мутят воду»: В России «раскусили» цель заявлений Киева
Россия поссорилась с Арменией
Россия поссорилась с Арменией159
«Чуть не умер»: скандальный политолог в реанимации
«Чуть не умер»: скандальный политолог в реанимации399
Кремль ответил Трампу по Сирии
Кремль ответил Трампу по Сирии219
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма25
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение