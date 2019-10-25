США готовятся выйти из Парижского соглашения по климату

Власти Соединённых Штатов ведут подготовку к выходу из Парижского соглашения по климату, анонсированному президентом страны Дональдом Трампом ещё в 2017 году.

Вашингтон сможет направить официальное уведомление в ООН не раньше 4 ноября. При этом источник, на который ссылается The New York Times, отказался говорить, готов ли соответствующий документ.

Процесс отказа от исполнения требований соглашения должен занять год.

Как писал News.ru, в сентябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.

Соглашение, достигнутое в декабре 2015 года, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию изменений погодных условий на Земле. Его уже одобрили 195 стран. Одним из положений документа является предоставление развитыми государствами средств для помощи более бедным участникам процесса в борьбе со стихийными бедствиями, а также для перехода на возобновляемые источники энергии.