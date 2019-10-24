Дядя осужденной израильтянки поблагодарил Путина

Дядя осужденной за контрабанду гашиша израильтянки поблагодарил Путина

Дядя гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду гашиша, поблагодарил президента России Владимира Путина за принятие прошения о помиловании. Об этом он рассказал РИА Новости.

Исраэль Коэн подчеркнул, что рассчитывает на личное вмешательство российского президента в судьбу его племянницы.

«Я прошу российские службы по правам человека, которые сильны в этой стране, заняться этим делом и проверить обстоятельства этого судебного разбирательства», — сказал он.

Дядя осужденной в России израильтянки добавил, что ему «не очень понятно», как российский суд признал ее виновной.

«Конечно, всегда стоит вопрос о том, криминален подсудимый или нет. Всем совершенно понятно, что она не криминальна», — пояснил он, добавив, что хочет скорее увидеть свою родственницу в Израиле.

11 октября Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево . При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.