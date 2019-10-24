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Бутина подписала документы об освобождении 

RT на русском 45 минут назад
Бутина подписала документы об освобождении
Фото: © mvbutina/facebook.com globallookpress.com
Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
«Она позвонила вчера последний раз. Она сказала, что документы подписала на освобождение и на депортацию. Вчера подписала документы на освобождение, а месяц назад на депортацию. Мы её ждем», — приводит ТАСС слова Ионова.
Он отметил, что 25 октября в 13:00 мск часов по московскому времени её выпустят из тюрьмы.
После этого Бутину перевезут в один из городов США, откуда отправят в Россию.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии формальных препятствий для возвращения россиянки Марии Бутиной в Россию из США, где она в настоящий момент отбывает наказание.
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В мире , Мария Бутина , Александр Ионов , Анатолий Антонов , ИТАР-ТАСС , США
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