Бутина подписала документы об освобождении

«Она позвонила вчера последний раз. Она сказала, что документы подписала на освобождение и на депортацию. Вчера подписала документы на освобождение, а месяц назад на депортацию. Мы её ждем», — приводит ТАСС слова Ионова.

Он отметил, что 25 октября в 13:00 мск часов по московскому времени её выпустят из тюрьмы.

После этого Бутину перевезут в один из городов США, откуда отправят в Россию.