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Бывший глава МИД Латвии назвал ситуацию в ЕС хаосом 

News.ru 23 минуты назад
Бывший глава МИД Латвии назвал ситуацию в ЕС хаосом
Фото: Pixabay
Экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс расценил современную ситуацию в Европе как хаос, из-за которого будущее ЕС находится под вопросом.
Он отметил, что от Латвии ничего не зависит, но ей «будет больно», если ЕС прекратит своё существование.
Бывший министр добавил, что Риге не следовало отказываться от диалога с Россией. Юрканс посоветовал последовать примеру Эстонии и восстановить его, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Юрканс раскритиковал поступки действующих властей страны, назвав их позором на международной арене. В качестве примера он привёл высказывание министра обороны Артиса Пабрикса, объявившего легионеров SS героями Латвии.
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В мире , Европа , Прибалтика , МИД , ЕС , РИА Новости , Латвия
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