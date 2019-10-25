Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма

По словам Зеленко, обсуждать «возвращение» Крыма украинская сторона готова в дополнение к переговорам в Нормандском формате, от которых ждёт восстановление суверенитета страны над «окулированными Россией частями Донецкой и Луганской областей».

Также спикер МИД прокомментировала слова замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко , который заявил, что признание Крыма «российским» станет хорошей сыновой для переговоров об установлении морских границ между РФ и Украиной. Зеленко отметила, что заявление российского дипломата — это «очередная грязная манипуляция Кремля».

Ранее, как сообщал «Рамблер», украинские военные заявили о готовности противостоять широкомасштабной агрессии со стороны России. По словам заместителя начальника генштаба вооруженных сил Украины Алексея Тарана, приоритетным направлением для российских войск является линия соприкосновения в Донбассе. Однако украинские военные уверяют, что «граница на замке». Также украинцы полагают, что Россия собирается наступать по всей границе двух стран, в частности на участках рядом с Белорусией и Крымом.