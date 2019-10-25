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Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма 

Рамблер + ещё 39 25 минут назад
Киев готов обсуждать восстановление украинского суверенитета над Крымом и городом Севастополь «в любом формате», заявила спикер министерства иностранных дел государства Катерина Зеленко. По данным «Интерфакс-Украина», дипломат назвала грязными манипуляциями признание этих территорий «российскими».
По словам Зеленко, обсуждать «возвращение» Крыма украинская сторона готова в дополнение к переговорам в Нормандском формате, от которых ждёт восстановление суверенитета страны над «окулированными Россией частями Донецкой и Луганской областей».
Также спикер МИД прокомментировала слова замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко, который заявил, что признание Крыма «российским» станет хорошей сыновой для переговоров об установлении морских границ между РФ и Украиной. Зеленко отметила, что заявление российского дипломата — это «очередная грязная манипуляция Кремля».
Ранее, как сообщал «Рамблер», украинские военные заявили о готовности противостоять широкомасштабной агрессии со стороны России. По словам заместителя начальника генштаба вооруженных сил Украины Алексея Тарана, приоритетным направлением для российских войск является линия соприкосновения в Донбассе. Однако украинские военные уверяют, что «граница на замке». Также украинцы полагают, что Россия собирается наступать по всей границе двух стран, в частности на участках рядом с Белорусией и Крымом.
Комментарии393 
Теги:
В мире , Видео , Политика , Украина , Крым наш , Андрей Руденко , МИД , Республика Крым , Севастополь
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