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В Латвии пожалели о разрыве связей с Россией 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
В Латвии пожалели о разрыве связей с Россией
Фото: Reuters
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что стране не стоило разрывать связи с российской стороной, сообщает РИА "Новости".
По его мнению, диалог стран необходим, но Латвия от него отказалась. Также страна активно выступала за введения санкционных мер против России и не хотела ее соединения с Крымом.
"Его [диалог] нужно возобновить", — подчеркнул Юрканс.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.
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В мире , Политика , МИД , РИА Новости , Латвия
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