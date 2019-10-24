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Власти Йемена и сепаратисты близки к заключению мира, заявили в Эр-Рияде 

РИА Новости 2 часа назад
Йемен и сепаратисты близки к заключению мира
Фото: Reuters
Правительство Йемена и сепаратисты на юге страны близки к заключению мира, заявил госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
"В настоящий момент мы пытаемся установить мир между переходным советом Южного Йемена и правительством (Абд Раббу Мансура) Хади. Я думаю, что мы близки к этому. Это укрепит законное правительство Йемена и облегчит их переговоры с хуситами", — заявил аль-Джубейр в интервью французскому изданию Liberation.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что правительство Йемена и южные сепаратисты должны были подписать 17 октября соглашение об урегулировании. В свою очередь, официальный представитель правительства Йемена Раджих Бади опроверг информацию о подписании соглашения.
На юге Йемена в сентябре продолжались военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).
Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно-признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.
Однако вместо освобождения позиций в Адене лояльные ему войска начали захватывать другие провинции на юге страны. Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.
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В мире , Африка , Адель аль-Джубейр , РИА Новости , Йемен , Саудовская Аравия , Эр-Рияд
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