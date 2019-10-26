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Бразилия отказалась признать результаты выборов в Боливии 

ТАСС + ещё 30 30 минут назад
Бразилия не признала результаты выборов в Боливии
Фото: Reuters
Бразилия не признает результаты выборов в Боливии до того, как будет решен вопрос о проверке их результатов Организацией американских государств (ОАГ). Об этом в пятницу заявил бразильский МИД.
"Принимая во внимание текущие переговоры между ОАГ и властями Боливии по вопросу проведения полной проверки первого тура выборов в этой стране, Бразилия в настоящий момент не признает никаких объявлений окончательных результатов", — говорится в публикации в Twitter дипведомства.
Ранее председатель Высшего избирательного суда (ВИС) Боливии Мария Эухения Чоке пригласила представителей Евросоюза и ОАГ, а также граждан Боливии проверить итоги подсчета голосов, отданных на выборах президента страны. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, победу на выборах одержал действующий президент Эво Моралес, набравший 47,08% голосов, в то время как его основной соперник — экс-президент Карлос Меса — 36,51%. Согласно действующим в стране законам, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов.
Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.
Во вторник вечером Высший избирательный суд после перерыва опубликовал новые данные предварительного быстрого подсчета голосов, согласно которым Моралес набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. После оглашения этих результатов в стране вспыхнули протесты. В среду Моралес объявил в Боливии режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот. Меса заявил, что не признает победу своего соперника в первом туре.
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Теги:
В мире , МИД , ЕС , Боливия , Бразилия
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