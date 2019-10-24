США обеспокоены сближением Турции с Россией

Глава Пентагона заявил о планах вернуть Турцию на орбиту Запада

"Турция всех нас поставила в очень ужасную ситуацию … Турция по отношению к союзникам (по НАТО) движется в неверном направлении. По ряду вопросов мы видим, что они вращаются ближе к российской орбите, чем к западной орбите. Я думаю, что это печально и нам нужно работать вместе, чтобы укрепить наше сотрудничество с Турцией и убедиться в том, что они вновь станут сильным и надежным, ответственным союзником, которым были раньше", — сказал он, выступая на мероприятии американского Фонда Маршалла (German Marshall Fund) в Брюсселе.

"Мы должны продолжать работать сообща, мы должны обратиться к правильным людям в Турции и продолжать налаживать эти связи", — добавил Эспер, отвечая на вопрос о возможном развитии дальнейших отношений с Турцией.

Он отметил, что сейчас в отношениях с Турцией наблюдается "неровный период".

"Я думаю, нам нужен план на долгосрочный период. Нам нужно убедиться, что нам удастся вернуть Турцию на другой путь", — добавил он.

Напряженность в отношениях между США и Турцией ранее возникла из-за покупки Анкарой комплексов С-400. Еще одним поводом послужила турецкая операция в Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана террористической группировки "Исламское государство" *. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

На прошлой неделе США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.