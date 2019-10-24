Протурецкие боевики показали подготовку к казни женщины

Появилось видео подготовки казни женщины протурецкими боевиками

В сети появилось видео подготовки протурецких боевиков Сирийской свободной армии (ССА) к казни женщины в Сирии . Запись опубликована в Twitter-аккаунте военного аналитика Бабака Тагвея (Babak Taghvaee).

#BREAKING: I just received this horrific video showing Jihadists of #Turkey backed #SNA from Dar al-Izzah regiment cheering & chanting "Allah Akba" before beheading a female #YPG/#SDF fighter. There is another video showing them mutilating body of the captive after killing her. pic.twitter.com/EcOQRQaOak— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 24, 2019

На кадрах, снятых одним из джихадистов, показана группа боевиков, которая под крики «Аллаху Акбар» готовится обезглавить женщину. По словам журналиста, жертва террористов состояла или в курдских «Отрядах народной самообороны» (YPG), или в Демократических силах Сирии (SDF).

Бабак также заявил, что есть еще одно видео, снятое уже после обезглавливания пленницы.