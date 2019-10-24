Протурецкие боевики показали подготовку к казни женщины

В сети появилось видео подготовки протурецких боевиков Сирийской свободной армии (ССА) к казни женщины в Сирии. Запись опубликована в Twitter-аккаунте военного аналитика Бабака Тагвея (Babak Taghvaee).
#BREAKING: I just received this horrific video showing Jihadists of #Turkey backed #SNA from Dar al-Izzah regiment cheering & chanting "Allah Akba" before beheading a female #YPG/#SDF fighter. There is another video showing them mutilating body of the captive after killing her. pic.twitter.com/EcOQRQaOak— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 24, 2019
На кадрах, снятых одним из джихадистов, показана группа боевиков, которая под крики «Аллаху Акбар» готовится обезглавить женщину. По словам журналиста, жертва террористов состояла или в курдских «Отрядах народной самообороны» (YPG), или в Демократических силах Сирии (SDF).
Бабак также заявил, что есть еще одно видео, снятое уже после обезглавливания пленницы.
Ранее в октябре ООН заподозрила протурецких боевиков во внесудебных казнях гражданских лиц на северо-востоке Сирии. В организации подчеркнули, что Турцию как государство могут признать ответственной за преступления, совершенные ее аффилированными вооруженными группировками.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.