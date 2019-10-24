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Появилось видео подготовки казни женщины протурецкими боевиками 

Lenta.ru 49 минут назад
Протурецкие боевики показали подготовку к казни женщины
Фото: Reuters
В сети появилось видео подготовки протурецких боевиков Сирийской свободной армии (ССА) к казни женщины в Сирии. Запись опубликована в Twitter-аккаунте военного аналитика Бабака Тагвея (Babak Taghvaee).
На кадрах, снятых одним из джихадистов, показана группа боевиков, которая под крики «Аллаху Акбар» готовится обезглавить женщину. По словам журналиста, жертва террористов состояла или в курдских «Отрядах народной самообороны» (YPG), или в Демократических силах Сирии (SDF).
Бабак также заявил, что есть еще одно видео, снятое уже после обезглавливания пленницы.
Ранее в октябре ООН заподозрила протурецких боевиков во внесудебных казнях гражданских лиц на северо-востоке Сирии. В организации подчеркнули, что Турцию как государство могут признать ответственной за преступления, совершенные ее аффилированными вооруженными группировками.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Свободная сирийская армия , ООН , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Сирия
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