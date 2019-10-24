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Переговоры в Ливии по теме заключенных россиян пройдут в ноябре 

РИА Новости 1 час назад
Названа дата переговоров о заключенных в Ливии россиян
Фото: РИА Новости
Очередной раунд переговоров в Ливии по теме заключенных россиян пройдет в ноябре, сообщил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов в кулуарах форума "Россия — Африка".
В начале июля глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии сотрудников фонда, среди которых социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".
Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур ранее сообщил РИА Новости, что двух россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы.
"Комментарии о сроках (возможного освобождения россиян — ред.) я смогу дать только после того, как мы проведем очередной раунд переговоров в Ливии. Скорее всего, в следующем месяце, в ноябре, я туда слетаю и поговорю по этому поводу еще раз. У меня в субботу встреча с представителями российской стороны непосредственно по этому вопросу. Я надеюсь, нам все удастся", — сказал Деньгов.
Он отметил, что тема задержанных в Ливии российских граждан поднималась на встрече замглавы МИД России Михаила Богданова с премьером правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем на полях форума в Сочи.
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Комментарии
В мире , Михаил Богданов , Лев Деньгов , Александр Малькевич , МИД , РИА Новости , Ливия
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