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Отказывающийся от зарядки толстый кот покорил Сеть 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Отказывающийся от зарядки толстый кот покорил Сеть
Фото: Youtube
В Сети появилось видео с тучным котом из американского Беллингхема (штат Вашингтон), который категорически отказывается заниматься упражнениями на беговой дорожке в воде, несмотря на уговоры своего хозяина и фитнесс-тренера по совместительству.
Ролик опубликован на YouTube.
В описании к видео сказано, что кота по кличке Синдер (Cinder — пепел) за массивное телосложение также называют Шлакоблоком (от англ. Cinderblock).
Питомец, судя по видео, явно не доволен тем, что стал участником программы по снижению веса.
Ранее в Сети появился новый Сердитый кот.
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