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«Раздухарился»: Депутат пообещал избить Соловьева 

Рамблер 11 минут назад
«Раздухарившийся» Владимир Соловьев был приглашен украинским депутатом Алексеем Гончаренко в Италию, чтобы получить по «морде».
Гончаренко — депутат Верховной рады Украины от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». На днях он, как сообщал «Рамблер», опубликовал на своем YouTube-канале видеоэкскурсию по окрестностям виллы российского журналиста на озере Комо в Италии.
В ходе экскурсии Гончаренко оскорблял Соловьева. В ответ тот в эфире одного из своих шоу назвал парламентария бандеровской тварью и обвинил в попытке убить еврея.
Прошедшей ночью Гончаренко разместил на YouTube новое посвященное Соловьеву видео — под названием «Приезжай, дам по морде». На нем депутат на фоне ближайшего к вилле Соловьева полицейского участка призвал того приехать и разрешить конфликт.
«Я хочу тебе сказать, Володя, ты там что-то раздухарился. Иди сюда! Ты! иди сюда!» — заявил Гончаренко.
Он добавил, что сам приехать в Россию не может, потому что под санкциями, а на Украину журналиста не зовет, так как не хочет, чтобы тот, погань, топтал святую землю.
Комментарии48
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Алексей Гончаренко , Владимир Соловьев , Верховная Рада , Италия
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