Индейцы Эквадора вышли из диалога с правительством о субсидиях на топливо

Совет Конфедерации индейских национальностей Эквадора CONAIE объявил о выходе организации из диалога с правительством о подготовке нового декрета о субсидиях на топливо, одной из причин стало преследование со стороны властей, заявил президент организации Хаиме Варгас.

"Нет пространства для диалога. Мы не можем сидеть за столом переговоров в то время, как нас преследуют", — заявил Варгас, видеозапись выступления которого опубликовало издание Comercio.

Ранее прокуратура страны начала расследование из-за заявлений Варгаса, который 19 октября призвал сторонников на выступлении в Амазонии "организовать совместно с бывшими комбатантами собственную армию, которая защищала бы народ и собственную безопасность наших общин".

Как заявили представители Конфедерации, после выхода из диалога с правительством они разработают собственную повестку реформ, которые помимо топливных субсидий будут включать пересмотр контрактов на разработку нефтяных месторождений и условий сотрудничества с госкомпаниями.

В начале октября в Эквадоре прошли массовые манифестации недовольных экономическими реформами. Была объявлена мобилизация представителей коренных народов для протеста против экономической политики правительства. Протестующие среди прочего заблокировали работу пяти нефтяных месторождений, что привело к остановке трансандинского нефтепровода. Президент Эквадора объявлял режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из Кито в город Гуаякиль.