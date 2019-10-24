Сноуден уверен, что США обязательно будут вмешиваться в российские выборы

"Нет сомнений в том, что Россия будет вмешиваться в выборы. Нет сомнений, что Америка будет вмешиваться в российские выборы. Никто не любит говорить об этом", — сказал он в интервью американскому комментатору Джо Рогану.

В подкрепление своих слов он напомнил о статье в New York Times в 2016 году, авторы которой нашли 36 примеров вмешательства России или СССР в выборные процессы за 50 лет и одновременно с этим 81 пример вмешательства в выборы со стороны Соединенных Штатов.