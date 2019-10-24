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Сноуден уверен, что США обязательно будут вмешиваться в российские выборы 

РИА Новости + ещё 6 17 минут назад
«Америка будет вмешиваться в российские выборы»
Фото: EPA
США обязательно будут вмешиваться в российские выборы, считает Эдвард Сноуден.
"Нет сомнений в том, что Россия будет вмешиваться в выборы. Нет сомнений, что Америка будет вмешиваться в российские выборы. Никто не любит говорить об этом", — сказал он в интервью американскому комментатору Джо Рогану.
В подкрепление своих слов он напомнил о статье в New York Times в 2016 году, авторы которой нашли 36 примеров вмешательства России или СССР в выборные процессы за 50 лет и одновременно с этим 81 пример вмешательства в выборы со стороны Соединенных Штатов.
В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в Штатах в 2016 году, "сговоре" команды президента США Дональда Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму — к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.
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Комментарии1
В мире , Политика , США , Джо Роган , Роберт Мюллер , Эдвард Сноуден , Дональд Трамп , New York Times
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