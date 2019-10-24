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Госдеп опубликует документы по Украине по решению суда 

News.ru 14 минут назад
Госдеп опубликует документы по Украине по решению суда
Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos
Правозащитная организация American Oversight через суд добилась от Госдепартамента обнародования документов, касающихся политики администрации США в отношении Украины.
Федеральный судья заявил, что Госдеп должен будет начать публикацию данных документов в течение месяца. Это касается и личных сообщений госсекретаря Майкла Помпео и адвоката президента США Рудольфа Джулиани. При вынесении решения суд руководствовался американском законом «О свободе информации». Госдепартамент может обжаловать решение, сообщается на сайте American Oversight.
Как писал News.ru ранее, администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа попыталась многократно сократить выплаты Украине, предназначенные для борьбы с коррупцией. Эти меры были предусмотрены в бюджете на 2019 год, однако Конгресс отклонил проект. Власти хотели сократить финансирование с $30 млн до $13 млн
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В мире , США , Украина , Майкл Помпео , Дональд Трамп , Госдеп США , Администрация США
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